Tokyo Game Show 2021-planene presentert

Årets Tokyo Game Show nærmer seg og for å markere dette har programmet for eventet nå blitt presentert. Vi har en viss oppfatning om hva vi kan forvente i løpet av messens fire dager ("viss" fordi noen av tidene fortsatt er merket som ubestemte), men det er allerede noen ting å holde øye med.

I løpet av den første dagen, den 30. september, blir det selvfølgelig åpningsshowet, men senere på dagen kan vi se frem til et King of Fighters XV "Special Program". Kort tid etter dette kommer SK Telecom Game Show og deretter også Xbox Tokyo Game Showcase for 2021 som vil avsløre "noen eksklusive nyheter og innhold". Og hvis du ikke syntes dette var nok kan vi også forvente et Konami-show som lover "viktige titteloppdateringer", en Spike Chunsoft-spesial og til og med en fremtreden fra Capcom.

Den 1. oktober kommer Square Enix Presents for TGS2021 til å være et høydepunkt. Dette showet vil inneholde "de seneste nyhetene om våre kommende titler, sammen med forhåndsmeldt informasjon". Denne dagen vil også inneholde et show fra Bandai Namco, 505 Games og Sega/Atlus, men to av disse er fortsatt merket som ubestemt, så det er ikke klart hva de vil inneholde.

Dagen etter, den 2. oktober, kommer enda en visning fra Konami, som byr på en første gameplay-avsløring av Tokimeki Memorial Girls Side 4th Heart. Vi kan også se frem til Koei Tecmos spesialprogram denne dagen.

For å runde av messen kommer den siste dagen, den 3. oktober, til å løftes frem med Ubisoft som presenterer seg for et spesielt program for TGS2021. Arc System Works, NCSoft og Genshin Impact-utvikleren miHoYo dukker også opp denne dagen, innen Tokyo Game Show rundes av med en avslutningsseremoni.

Du kan se hele programmet her, som også inneholder masser av andre show i løpet av de fire dagene og som også gir tider for hver sending.