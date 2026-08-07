Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands har fått en ny, omfattende gratis oppdatering kalt «The Last Rites

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Det gikk rykter for relativt nylig om at Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands snart skulle få en oppdatering som skulle innføre støtte for 4K-grafikk og 60 FPS-spillopplevelse. Det viser seg at dette bare var en del av det Ubisoft hadde i vente for spillet, ettersom en stor gratis oppdatering nå er blitt presentert og lansert, som bringer en rekke forbedringer, men også en rekke nytt innhold.

Oppdateringen, kjent som «The Last Rites», markerer 25 år med Ubisofts Tom Clancy-serie, og den introduserer en «helt ny narrativ oppdrag, lenge etterlengtede tekniske forbedringer, utvidet tilpasning av spillopplevelsen og gjenkomsten av et av Wildlands’ mest ikoniske oppdrag.»

I det nye oppdraget må spillerne ta opp kampen mot La Llorona, en dødelig ny fiende som leder en skremmende kult og er drevet av hevn. Det nye oppdraget lover å «føre deg gjennom fiendtlig territorium mens du avdekker sannheten bak hennes oppstigning og konfronterer en ny trussel ulik noe du har møtt før.» Når det gjelder hvordan du får tilgang til dette, kan det startes direkte fra hovedmenyen, og du trenger ikke å fullføre hovedkampanjen for å få tilgang til det.

I tillegg er støtte for 4K/60 FPS innført, sammen med en rekke andre forbedringer, ikke minst nye tilpasningsalternativer i form av «Ghost-parametere, HUD- og vanskelighetsgrader, samt verdens- og sesjonsinnstillinger lar deg tilpasse realisme, utfordring, innlevelse, grensesnittalternativer, spilleregler og mer, noe som gir deg større kontroll.»

Predator-oppdraget gjør også comeback, hvis du aldri har hatt sjansen til å måle deg mot en av universets mest dødelige og dyktige drapsmenn. I tillegg kommer det noen nye Operator- og Iconic-skins, slik at du kan tilpasse karakteren din ytterligere.

Til slutt er Definitive Edition av spillet nå også tilgjengelig. Denne utgaven inkluderer grunnspillet, alt DLC fra Season Pass, Year 2 Pass, Quick Start Pack og Deluxe Pack, samt de nevnte nye kosmetiske skinnene, noe som gjør dette til den beste måten å oppleve spillet på hvis du er en ny spiller.

Det er også en rekke feilrettinger, som du kan se i tråden nedenfor.