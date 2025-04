Tom Cruise gratulerer Ryan Coogler og Michael B. Jordan med Sinners

HQ

Ryan Cooglers Sinners fortsetter å imponere kritikere og publikum, og den har også fått ros fra en av vår tids største skuespillere. Tom Cruise har nylig sett filmen, og hadde bare gode ting å si om den og folkene bak den.

"Gratulerer Ryan, Michael, og til hele rollebesetningen og mannskapet", skrev Cruise på sosiale medier. "Må sees på kino og bli til rulleteksten er slutt!"

Cruise er en stor forkjemper for teateropplevelsen og for å holde den i live. Noen gir ham æren for å ha gjort det etter COVID med Top Gun: Maverick, som føltes som en film du måtte se på kino for første gang på en stund.

Ettersom Sinners også markedsføres som en kinoopplevelse fremfor noe annet, gir det mening at Cruise ville bli tiltrukket av den. For øyeblikket opplever Sinners et helvetes kjør på kino, og fortsetter å dominere og bevise at originale filmer fremdeles har sin plass på kino.

Sinners er ute nå.