Tom Holland avslører hva den beste Spider-Man-filmen er

Med tanke på hvor mange alternativer som finnes er det ikke rart at folk har delte meninger om hvilken Spider-Man-film som er best, så da er det jo alltid artig å spørre hva skuespillerne selv mener. Særlig når de gir et litt overraskende svar.

I en samtale med Variety har Tom Holland avslørt at Into the Spider-Verse er "den beste Spider-Man-filmen som noensinne er laget", noe som betyr at han faktisk plasserer den over Homecoming, Far From Home, and No Way Home, tre filmer han har ledet, og sistnevnte er en av de mest innbringende filmene gjennom tidene.

Holland uttalte i sin helhet:

"Jeg synes den første Spider-Verse-filmen er den beste Spider-Man-filmen som noensinne er laget. Jeg er så stolt av alle de involverte. [Produsent] Amy Pascal er som moren min. Jeg skulle egentlig vært med henne [på premieren] som hennes date, men jeg kunne ikke gå fordi jeg jobber her. Men jeg er utrolig stolt av dem, og jeg gleder meg til den andre. Jeg er sikker på at den vil leve opp til alle forventninger, og jeg gleder meg til å se den."

Across the Spider-Verse har for tiden en imponerende suksess på kinoer verden over, for den har allerede tjent 200 millioner dollar og hatt årets nest beste premierehelg.