Tom Holland forlater Twitter og Instagram på grunn av mental helse

Det er ofte lett å glemme at stjernene vi ser på kino, TV, konserter og slik er vanlige mennesker som er like sårbare som alle andre, så det er godt å se når noen av dem tør å være åpen om dette. Her er et ferskt eksempel.

Tom Holland, den britiske stjernen fra Avengers, Spider-Man, Uncharted og mer, har publisert en ny video og melding på Instagram etter et veldig langt opphold for å både fortelle grunnen til forsvinningen og samtidig fremheve noe som kan hjelpe. Holland forteller nemlig at han har forlatt Instagram, Twitter og andre sosiale medier siden han føler disse er såpass overstimulerende, overveldende og altoppslukende at man ender opp i en ond spiral som virkelig kan skade helsen til veldig mange, inkludert hans egen.

Derfor benytter han anledningen til å fremheve Stem4, en veldedig organisasjon som fokuserer på å forbedre unges mentale helse med applikasjoner, læringsprogrammer og mer. Han håper at så mange som mulig bestemmer seg for å prøve ut disse tingene og/eller gi organisasjonen noen kroner direkte eller via hans egen veldedige organisasjon: The Brothers Trust. På denne måten vil enda flere kunne få hjelp og lære hvor normalt det er å slite psykisk, så Holland skal ha skryt både for åpenheten om sine egne problemer og å med dette med føre til et skikkelig doneringshopp for steder som kan hjelpe.