Tom Holland gjorde dypdykk på internett for å finne ut hva fansen vil ha i Spider-Man-filmene sine

HQ

Selv om det kan høres ut som en klisjé hver gang en skuespiller eller utøver i et hvilket som helst medium sier at de ikke ville vært noe uten fansen, er det en viss sannhet i utsagnet. Spesielt med store IP-er som Marvel, er det fansen som kjøper billetter, leker og alt annet som sørger for at pengene flyter til de store studioene og videre ned til skuespillere, regissører og lignende.

Tom Holland virker veldig klar over fansenes makt, for i et nylig intervju med LADbibile snakket han om hvordan han dykket ned i internett for å finne ut hva fansen ønsket seg av en Spider-Man-film og sørget for at de fikk det. "Jeg har aktivt gått gjennom internett og prøvd å forstå hva fansen ønsker seg av en Spider-Man-film, og det har vært min drivkraft i disse pitchemøtene", sa han.

"Jeg tror produsentene til tider var helt lei av meg, men jeg tror det er veldig viktig, fordi vi lager disse filmene for [fansen]."

Holland avslørte også at han har vært med på å designe drakten til Spider-Man: Brand New Day, og det ser ut til at han generelt har tatt en mer aktiv rolle i produksjonen av denne filmen. Vi får se hvor vi kan se Hollands innflytelse når Spider-Man: Brand New Day kommer i juli neste år.