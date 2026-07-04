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Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland har «ambisjoner» om å bringe Miles Morales inn i Marvel Cinematic Universe

It Det ser ut til at Spider-Man ønsker seg en protesjé.

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Nå som han snart skal spille hovedrollen i sin fjerde frittstående Spider-Man-film og medvirke i sin syvende film i Marvel Cinematic Universe, ser det ut til at Tom Holland er interessert i å bringe en protesjé inn i det større MCU.

Den nåværende skuespilleren som spiller Peter Parker/Spider-Man har nylig snakket med Hobby Consolas, hvor han gjorde det helt klart at en av hans ambisjoner for den nærmeste fremtiden er å bringe Miles Morales inn i universet, for å hjelpe til med å bære byrden av å være en vennlig nabolagsbeskytter.

«Jeg tror vi på dette tidspunktet er veldig åpne for hvordan fremtiden vil se ut. Jeg vet at jeg har ambisjoner om å bringe Miles Morales inn i universet, uansett hvordan det måtte bli. Vi har mye arbeid foran oss for å få det til å skje.»

Holland nevnte deretter hvordan han gjerne vil introdusere noen til Marvel-universet på samme måte som Robert Downey Jr. gjorde for ham, og sa: «Men ja, jeg føler veldig sterkt for dette – jeg er utrolig takknemlig for måten jeg ble introdusert til denne verdenen på, og for at jeg ble veiledet av RDJ. Og jeg vil gjerne gjengjelde den tjenesten til neste generasjon av folk som får den luksusen å lage disse filmene. Så det er definitivt noe jeg virkelig jobber mot.»

Det er usannsynlig at Miles Morales vil bli en fast del av de kommende « Spider-Man: Brand New Day »-filmene, spesielt siden helten i nær fremtid skal spille hovedrollen i «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», som avslutter den animerte trilogien. Når den er over, er det kanskje på tide for Miles å gå over til live-action-avdelingen, men hva tror du?

Spider-Man: Brand New Day

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