Tom Holland har planer om å fortsette å spille Spider-Manså lenge de vil ha meg

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I morgen, 29. juli, har « Spider-Man: Brand New Day premiere i mange land rundt om i verden, der Tom Holland vender tilbake som Peter Parker og fortsetter sin spindelvev-historie etter de omveltende hendelsene i «Spider-Man: No Way Home» fra 2021. Siden denne filmen kanskje blir starten på en ny trilogi av Spider-Man-filmer, slik produsent Amy Pascal har antydet, bør vi da forvente å se Holland som en fast og sentral del av Marvel Cinematic Universe i mange år fremover?

Under premieren av «Brand New Day» i Los Angeles ga Holland et innblikk i sin fremtid som Spider-Man og antydet at han planlegger å bli med på lang sikt, dersom Marvel også er interessert i det.

Ifølge The Hollywood Reporter forklarte Holland: «Jeg vil gjøre det så lenge de vil ha meg. Så hvis denne filmen gjør det bra, får vi vel se!»

Det interessante med dette er at prognosene for øyeblikket tyder på at «Brand New Day» kan få årets største åpningshelg, og kanskje en av de største noensinne, med noen anslag (takk, Dark Horizons) som går så høyt som 800 millioner dollar globalt. Skulle dette skje, er det nesten sikkert at Marvel vil utforske flere Spidey-historier med Holland i hovedrollen, ettersom Spider-Man – bortsett fra Avengers-filmene – fortsatt er Marvels sikreste og mest vellykkede satsing på kino.

Ellers nevnte Holland at han fortsatt liker å lage Spider-Man-filmer, og bemerket at hver gang han får ta på seg drakten igjen «føles det alltid som om noe magisk skjer, og å få gjøre det gang på gang er noe som aldri helt vil gå opp for meg.» Han legger til: «Det føles fortsatt som om dette er min aller første premiere for denne karakteren. Det har vært mitt livs gave.»

Skal du se « Spider-Man: Brand New Day denne uken?