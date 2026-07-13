Spider-Man Produsenten ønsker at den helt nye « Day skal bli starten på en ny trilogi

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De tre Spider-Man-filmene med Tom Holland i hovedrollen som den spindelvevende helten var alle del av en trilogi som ble kjent som «Home»-trilogien, takket være at alle tre filmene hadde «Home» i tittelen på et eller annet tidspunkt (Homecoming, Far From Home, No Way Home). Denne trilogien inngår også i det større Marvel Cinematic Universe, men nå som vi står på terskelen til et nytt Spider-Man-eventyr, lurer du kanskje på om dette også vil bli starten på en ny trilogi, eller om det snarere vil være et frittstående prosjekt.

I denne sammenhengen fortalte produsent Amy Pascal til magasinet SFX (takk, GamesRadar+) at hun håper Spider-Man: Brand New Day vil føre til en trilogi med nye Spider-Man-prosjekter i nær fremtid.

«Helt siden vi begynte å lage Spider-Man-filmer sammen med Marvel og MCU, har det åpnet seg en rekke muligheter for oss. For i tegneseriene samhandler han jo med alle disse karakterene. Så det har vært en fantastisk mulighet.

«Jeg vil aldri være så frekk at jeg sier at noe kommer til å bli en trilogi eller mer enn én film. Det ville selvfølgelig være drømmen min, men man vet aldri. For sannheten er at regelen vi har satt for oss selv, er å ta én film om gangen. Det er viktig for oss at man ikke trenger å ha sett den ene filmen for å kunne se den andre.»

Hvis dette skal skje og to flere sammenhengende filmer følger etter «Brand New Day», er spørsmålet om de også vil følge en lignende navngivningskonvensjon som den forrige trilogien, altså ved kanskje å ha «Day» i hver filmtittel. Vi vil ikke vite mer om dette på en stund, men hvis man skal dømme etter prognosene for billettinntektene, ser «Brand New Day» ut til å bli en stor suksess, noe som tyder på at Disney, Marvel og Sony ikke vil kaste bort mye tid før de får Holland til å ta på seg Spidey-drakten igjen, kanskje med Miles Morales som protesjé...?

Spider-Man: Brand New Day har premiere på kino fra 31. juli 2026.