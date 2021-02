Tom Holland mener Uncharted-filmen var en tabbe

Du ser på Annonser

På grunn av enda en utsettelse i januar er det fortsatt et år til vi får se Ruben Fleicher, Tom Holland, Mark Wahlberg og Antonio Banderas sin Uncharted-film, men så virker det sannelig som om det blir den eneste vi får også. I alle fall med Holland i hovedrollen.

Jonathan Heaf fra GQ har nemlig intervjuet Tom Holland i sammenheng med filmen Cherry, men fikk samtidig disse interessante kommentarene om hva han synes om å spille Nathan Drake i Uncharted:

"Så snart du begynner å bekymre deg for om "Ser jeg bra ut i dette bildet?" blir skuespill noe annet enn å spille en karakter. Jeg tror det er elementer av rollen min i Uncharted hvor jeg på en måte fallt under den trolldommen å tenke "Jeg ønsker å se bra ut nå. Jeg vil at dette skal være mitt kule øyeblikk". Jeg måtte spille denne veldig tøffe, stoiske karen - enkelt sagt være Mark Wahlberg. Karakteren min skal liksom være en fa**s actionhelt i dette øyeblikket. Hør her. Jeg har ikke sett den, så jeg vet ikke om jeg lyktes med det, men det var en viktig lærdom jeg fikk. For til tider handlet det mindre om å lande på et merke eller å gå gjennom denne scenen, men mer om å lande på merke, stå slik og se mine bulkende biceper. Det var en tabbe, og sannsynligvis noe jeg ikke vil gjøre igjen."

Den siste delen der kan selvsagt tolkes på ulike måter, men det høres i alle fall ut som om Holland kommer til å fokusere på herr Drake sin kulhetsfaktor om får tilbudet om en eventuell oppfølger.