Tom Holland og Zendaya avslører at de er store fans av Insomniacs Spider-Man-spill

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I løpet av det siste tiåret har vi levd i en slags gullalder for Spider-Man. Tom Holland er suveren som Peter Parker i live-action-filmene, Shameik Moore er vår animerte Spidey, og Yuri Lowenthal tar oss med på svingende turer gjennom New Yorks gater i spillene. Det ser ut til at alle Spidey-figurene er fans av de andre nettkasterne, ettersom Tom Holland i et nytt intervju har avslørt hvor stor fan han er av spillene.

I en samtale med IGN om åpningssekvensen i Spider-Man: Brand New Day, som ser ut til å være sterkt inspirert av spillene, bekreftet Holland og medspilleren Zendaya at de begge er store fans av Insomniacs arbeid. "Jeg elsker spillene. Vi elsker spillene. Spillene er helt fantastiske." sa Holland.

Zendaya innrømmet riktignok at hun ikke er den beste spilleren, men hun spiller i historiemodus og blir frustrert når noen prøver å hjelpe henne. "Jeg blir veldig frustrert fordi jeg vil spille helt alene, og han prøver å komme og si: 'La meg hjelpe deg.' Og jeg sier: 'Nei! Jeg må klare dette på egen hånd. Du kan ikke hjelpe meg,'" sa hun.

Paret husket et øyeblikk (sannsynligvis bosskampen mot Scream i det andre spillet), der Zendaya nektet å gi fra seg kontrolleren fordi hun hadde kommet så langt i spillets historie og ikke ville ødelegge prestasjonene sine der.