Tom Holland pådrar seg hjernerystelse på settet til Spider-Man: Brand New Day, filmingen stanset

HQ

Tom Holland pådro seg en hjernerystelse under innspillingen av Spider-Man: Brand New Day. Skuespilleren filmet en stuntsekvens, og han ble sammen med en stuntdouble kjørt til sykehus fra settet i Glasgow.

Ifølge The Sun forventes det at hendelsen vil utsette innspillingen med noen dager, selv om Holland og forloveden Zendaya ble sett på et veldedighetsarrangement i helgen, og skaden skjedde sist fredag. Det kommenteres av Deadline at sykehusbesøket kan være mer av en forholdsregel.

Filminnspillingen begynte i Skottland i august i år, og siden den gang har vi sett noen få settbilder og videoer som viser noen av de høyoktanige stuntene i Spider-Man: Brand New Day. Vi får se hvor involvert Holland vil være etter denne høsten, eller om han bare hopper rett opp på hesten igjen. Eller i selen, for å si det sånn.

Spider-Man: Brand New Day Filmen har premiere 31. juli 2026.