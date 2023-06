Tom Holland tar pause fra filmer og serier

HQ

Forrige august kunngjorde Tom Holland at han tok en pause fra sosiale medier i håp om å få en bedre mental helse, men disse tingene er ikke akkurat det eneste i livet hans som kan skade både fysisk og psykisk. Dette har han visst innsett selv også.

Etter å ha medvirket i en rekke store filmsuksesser de siste åreneser det ut til at skuespilleren har fått nok, for i et intervju med Extra TV utdypet han situasjonen som oppstod under Apple TV-produksjonen av The Crowded Room:

"Ja, det var helt klart en tøff tid. Vi utforsket visse følelser som jeg definitivt aldri har opplevd før. Og når jeg i tillegg var produsent og måtte håndtere de daglige problemene som følger med et filmsett ble det bare et ekstra press. Men jeg likte det veldig godt. Jeg elsket læringskurven ved å bli produsent. Jeg er ikke fremmed for hardt arbeid. Jeg har alltid levd etter tanken om at hardt arbeid er godt arbeid."

Dette påvirket han åpenbart en del, for Holland forteller videre at serien knuste ham på en uventet måte, og at han nå planlegger å hvile i minst et år:

"Men på den annen side, serien knuste meg. Det kom en tid da jeg tenkte at jeg trengte en pause. Jeg forsvant. Jeg dro til Mexico i en uke og slappet av på en strand. Nå tar jeg et års pause, og det er et resultat av hvor vanskelig denne serien var... Jeg er spent på hvordan det blir, og jeg føler at det harde arbeidet vårt ikke var forgjeves."

Dermed vil vi nok ikke se Tom Holland i rampelyset på en stund, noe som vel egentlig er litt greit når vi vet Sony alene ønsker å bringe han tilbake for en fjerde Spider-Man og Uncharted 2.