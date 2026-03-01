Tomb Raider: Catalyst Alix Wilton Regan kanaliserer alle Lara Crofts før henne i sin opptreden

HQ

For Tomb Raider: Catalyst slippes neste år og Tomb Raider: Legacy of Atlantis som kommer i år, får vi en ny Lara Croft-skuespillerinne. Camilla Luddington blir erstattet av Mass Effect- og Vermintide-stjernen Alix Wilton Regan, som har gjort grundig research for rollen sin.

"Jeg liker ideen om at 'ingen Lara blir etterlatt'", forklarte Regan på podcasten Press X to Continue. "Jeg har sett på alle forestillingene. Jeg har selvsagt alle manusene, så jeg vet hvor det bærer hen, og jeg tror at alle Laraene som har vært med før, også vil være til inspirasjon når vi beveger oss inn i en ny æra av Tomb Raider."

Regan har også stor tro på den nye versjonen av Lara som vi får se i de kommende spillene. "Uansett hvor du befinner deg, enten det er originalen, remasterne, klassikerne, Survivor-trilogien, hvor som helst på det spekteret... du kommer til å elske det," sa hun.

I tillegg til de to kommende Tomb Raider-spillene, har vi også en annen ny Lara som snart debuterer, da Sophie Turner vil ta karakteren inn i live-action nok en gang, i Amazons TV-serie. Hvis alle disse prosjektene treffer blink, kan vi være inne i en fullstendig Tomb Raider-renessanse.