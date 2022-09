HQ

Veldig, veldig få spill gjennom årene har trollbundet med slik det aller første Tomb Raider gjorde. Jeg husker godt hvor lekkert jeg syntes det så ut på forhånd etter å ha sett PlayStation-demoen som ble vist på en liten mini-TV i hjørnet av min lokale spillbutikk, og jeg husker hvor spent jeg var da jeg på lanseringsdagen dro for å hente eksemplaret mitt. Imidlertid skulle det vise seg at jeg i grunn ikke hadde noen anelse om hvor fascinerende, spennende, ekspansivt og utfordrende Core Design sitt udødelige mesterverk ville bli, og selv om det har gått 25 år, husker jeg store deler av eventyret som om jeg spilte det i går.

Vi vet alle hvor nyskapende og ikonisk Tomb Raider var, og hovedpersonen Lara Croft gikk fra å være en høy polygonhaug til en popkulturell selvfølge. I dag finnes det en hel haug med spill, til alle tenkelige plattformer, samt filmer og bøker. Så det faktum at forhastede, uinspirerte iPhone-versjoner blir banket ut for å tjene raske penger på navnet og selve lisensen, er selvsagt ikke noe rart. Irriterende... Slitsomt... Men i grunn ikke noe rart. Jeg vet ærlig talt ikke hvor mange kopier av Archero jeg har spilt på iPhonen min på dette tidspunktet. Jeg tipper 63, men det kan like gjerne være 103 fordi jeg mistet tellingen for lenge siden. Doom var det siste av de store spillene/seriene som ble portert til Android/iPhone i et plagiert Archero-oppsett, og selv om Lara Croft er bedre egnet til denne typen spill, føles det fortsatt rart.

Tomb Raider Reloaded handler om, akkurat som i Archero, å skyte ned tre eller fire fiender om gangen på baner hvor du beveger deg i et rektangulært rom hvor det er piggfeller, flaggermus, innfødte med buer og giftige frosker. Lara kan bare avfyre sine klassiske pistoler hvis hun står stille, noe som akkurat som i Archero betyr at du må bevege deg litt strategisk. Flytt én millimeter for å unngå innkommende prosjektiler, avfyr våpnene (noe som skjer automatisk) og flytt se en liten millimeter til. Oppsettet er monotont, begrenset og krever svært lite konsentrasjon. Med andre ord; dette er ikke særlig morsomt i det hele tatt. På slutten av hvert fullført brett samler Lara gullmynter som spilleren deretter kan bruke til å kjøpe våpenoppgraderinger og selvfølgelig er det mikrotransaksjoner for de som hater å dø og ønsker å jukse seg til slutten via overdimensjonerte buffere og evig liv.

Reloaded er ikke "Reloaded", det er heller "Rehearsed" eller "Repeated" og er basert 100% på Archero, noe jeg synes føles direkte flaut med tanke på hvor mye materiale det er i Tomb Raiders verden. Emerald City Games kunne uten tvil ha bygget et bedre actioneventyr fylt til randen med utforskning og fysikkbaserte gåter, men i stedet tok de den lettest mulige veien ut og kastet sammen et kjipt lite spill som er så fantasiløst og monotont at det føles som om tiden har stått stille når jeg har spilt. Og da hjelper det lite med fin estetikk.

