Tomb Raider: The Legend of Lara Croft kommer tilbake for en andre sesong

For å markere 28 år med Tomb Raider (ja, et ganske merkelig jubileum å feire), har det blitt kunngjort at en andre sesong av Netflix' anime Tomb Raider: The Legend of Lara Croft vil komme etter hvert.

Som lovet i et blogginnlegg, blir vi fortalt litt om plottet synopsis av denne kommende sesongen, med beskrivelsen som sier :

"Når eventyreren Lara Croft oppdager et spor av stjålne afrikanske Orisha-masker, slår hun seg sammen med sin beste venn Sam for å hente de dyrebare gjenstandene. Laras nye, spennende eventyr tar henne verden rundt mens hun dykker dypere ned i orisha-historiens skjulte hemmeligheter, unngår intrigene til en farlig og gåtefull milliardær som vil ha maskene for seg selv, samtidig som hun oppdager at disse relikviene inneholder mørke hemmeligheter og en kraft som trosser all logikk. En kraft som faktisk kan være guddommelig."

Vi har ingen lanseringsdato eller tidspunkt for sesong 2 av Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, og det er uklart hvor langt produksjonen er kommet for øyeblikket, noe som betyr at det er utfordrende å utlede eller spekulere i en dato. Det virker rimelig å anta at serien vil være tilbake enten sent i 2025 eller tidlig i 2026, hvis den generelle tiden mellom sesongene av Netflix' andre videospillfilmatiseringer er noe å gå etter.

Hvis du ikke har sett den første sesongen av serien, kan du lese vår anmeldelse av Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.