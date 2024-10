Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Sesong 1

HQ

Netflix har vært på en god stime når det gjelder filmatiseringer av berømte og sagnomsuste videospillserier. Etter de utrolig godt mottatte Arcane, Castlevania og Cyberpunk: Edgerunners, blant mange andre, vender strømmetjenesten nå oppmerksomheten mot en av de mest kjente og elskede franchisene gjennom tidene: Tomb Raider. Denne filmatiseringen er også litt merkelig av en veldig viktig grunn; tematisk sett fortsetter den den voksende historien om Lara Croft som vi har sett utforsket de siste 11 årene i Crystal Dynamics' actioneventyrtrilogi. Dette er ikke en frittstående historie som dykker ned i en mindre del av den større verdenen til Tomb Raider, dette er en neste fase i utviklingen av Lara Croft som karakter, en utvikling som snur den mer rotfestede og menneskelige versjonen av ikonet som vi så i de siste spillene, og setter henne på krasjkurs med den opprinnelige versjonen av Lara Croft som mange kjenner henne igjen som.

Men før jeg går nærmere inn på nøyaktig hva jeg mener med dette, en rask forklaring av hva denne historien dreier seg om. Etter hendelsene i Tomb Raider -trilogien møter vi en Lara Croft som er langt fra den jenta vi kjente i begynnelsen av spillet fra 2013. Helt siden hendelsene hun opplevde i Yamatai, Sibir og Sør-Amerika, har Lara blitt fjern og adskilt fra livet. Hun bekymrer vennene sine med stadige sprø og farlige eventyr over hele verden, og har mistet den omsorgsfulle og ufeilbarlige tilstedeværelsen vi forventer av henne. Det er helt til en tyv stjeler en gjenstand fra Croft Manor, en gjenstand som raskt får planeten til å gå under, og det er opp til Lara å spore opp tyven, stoppe hans endelige mål, redde verden, og alt mens hun forsøker å beskytte og reparere båndene til dem hun bryr seg om.

Det er ærlig talt en ganske typisk eventyrhistorie uten mange overraskelser underveis, men det betyr ikke at den ikke er autentisk Tomb Raider. Det er en verdensomspennende historie som tar Lara med til jungelen i Asia, de travle forstedene i Paris, det iskalde vannet i Arktis og alle mulige andre spennende steder underveis. Og siden dette ikke er en opprinnelseshistorie (for det, se spillet fra 2013), får vi en Lara som er utstyrt med mange av de ikoniske verktøyene og dingsene hennes - det være seg ishakken eller pil og bue - og en Lara som er fryktløs, atletisk, sterk og ubarmhjertig. Som du allerede kan se, går vi i Tomb Raider: The Legend of Lara Croft over fra den mer menneskelige og forståelige versjonen vi kjente til nylig, til en mer superheltaktig, ultimat eventyrer - slik Lara ofte har vært kjent opp gjennom tidene. Med dette i tankene legger ikke serien skjul på at den også omfavner Laras berømte sexappeal og gir oss en versjon av karakteren som ikke bare er beundringsverdig sterk, men som også er elegant og suveren, som en kvinnelig Indiana Jones. Skjønt, ikke i samme grad som i Angelina Jolie-filmene...

Selv om jeg i utgangspunktet var ganske usikker på hvorfor Netflix og Crystal Dynamics ikke ville hente tilbake Camilla Luddington for å gi stemme til Lara i denne serien, tar Hayley Atwells prestasjon også form etter hvert som serien skrider frem og Lara vokser mer og mer inn i det actionikonet vi kjente henne som før den siste origin-trilogien. Hun gir en mer heroisk versjon av karakteren, en som har en mer Captain Carter teft. Etter hvert som Lara fortsetter å utføre stadig mer umulige bragder, er denne stemme- og tonale endringen mildt sagt passende, uten at hun mister den elegansen og dannede væremåten vi forventer.

For de som lurer på om denne serien klarer å beholde den videospillaktige helligheten til Tomb Raider, kan jeg med glede informere dere om at den tar flere skritt for å sikre at dette bevares. Det er hyppige anledninger der Lara og partneren Jonah må løse gåter i omgivelsene, eller til og med øyeblikk der hun får en "oppgradering", om du vil, for å forbedre sine eventyrferdigheter. For fans av den originale Tomb Raider, versjonen som fikk oss alle til å forelske oss i Lara Croft på 90-tallet, kan vi bare si at Lara i denne serien endelig får tak i et par etterlengtede våpen også. Dermed er forvandlingen for det meste fullført.

Med det store antallet av disse Netflix-animeprosjektene i disse dager, spesielt videospillrelaterte, vil jeg si at kunstretningen og stilen ikke virkelig blåste meg bort. Det fungerer og har mange detaljer, men hvis du setter det side om side med Castlevania, Tekken: Bloodlines, Dota: Dragon's Blood, Dragon's Dogma, du heter det, ville du slite med å legge merke til mye av en forskjell. Jeg kan ikke annet enn å føle at hvis Netflix skal fortsette å pumpe ut disse seriene, må de ta flere sjanser i animasjonsmessig forstand, slik de for eksempel gjorde med Arcanes fantastiske utseende.

Men bortsett fra dette er Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nok en sterk adaptasjon fra Netflix. Den er autentisk Tomb Raider, byr på flott action, en versjon av Lara som er mer beslektet med den historiske og ikoniske versjonen av karakteren, bruker ikke tid på å rote rundt med forutsigbare elementer fra opprinnelseshistorien, og blir ikke for lang i sine åtte, ca. 30 minutter lange episoder. Hvis du elsker Tomb Raider, vil du også ha glede av denne serien.

