Tomb Raider-serien har solgt 88 millioner eksemplarer til sammen

Nylig kunne Embracer Group avsløre at de har kjøpt en rekke studioer fra Square Enix, som betyr at de nå eier Crystal Dynamics, Eidos Montréal og Square Enix Montréal. De eier altså nå Tomb Raider, og det må sies å være litt av et ess i ermet.

For serien har nesten alltid solgt flere millioner eksemplarer per kapittel, og under en nylig livestream avslørte Crystal Dynamics at serien totalt sett har solgt over 88 millioner eksemplarer siden begynnelsen.

Vi vet dessuten av Crystal Dynamics jobber på et nytt spill i serien, som denne gangen utvikles i Unreal Engine 5. Nøyaktig hvor langt de har kommet med det, og når vi får se det i aksjon vet vi dog ikke.