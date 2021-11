Tomb Raider-skaperne burde aldri laget Marvel's Avengers

HQ

Square Enix var relativt tidlig ute med å innrømme at salgstallene til Marvel's Avengers hadde vært meget skuffende, og nå som selskapet har fått tid til å tenke innser det et par av sine egne feil.

I kveldens investorrapport skriver Square Enix-presidenten Yosuke Matsuda blant annet følgende:

Jeg vil også bemerke at Marvel's Avengers var et ambisiøst spill for oss siden vi prøvde ut GaaS (Games as a Service)-modellen. Vi overkom en rekke uventede vanskeligheter i siste fase av utviklingen, inkludert å gå over til arbeid hjemmefra på grunn av pandemien. Vi klarte å overvinne disse utfordringene og lansere spillet, men det har uheldigvis vist seg å ikke være så suksessfullt som vi hadde likt. Uansett har det å prøve ut GaaS-modellen fremhevet problemer vi sannsynligvis vil møte i utviklingen av fremtidige spill, deriblant nødvendigheten av å velge spilldesign som passer til de unike ferdighetene og smakene til studioene og utviklerlagene våre."

Slik jeg leser det sier han altså Crystal Dynamics, som i all hovedsak er kjent for historiefokuserte spill uten online-elementer, aldri burde fått ansvaret for et slikt type spill. Litt det samme som at EA ga Bioware klarsignal til å lage Anthem. Vi kan uansett bare glemme å utelukkende se spill uten mikrotransaksjoner fra det japanske selskapet fremover siden det partiet avsluttes med følgende kommentar:

"Selv om den nye utfordringen vi taklet med dette spillet endte opp med et skuffende resultat er vi sikre på at GaaS-tilnærmingen er øke i popularitet mens spill blir mer service-orientert. Hvordan vi skal gå frem for å skape nye opplevelser ved å implementere denne trenden inn i spillene våre er et nøkkelspørsmål vi må besvare fremover."