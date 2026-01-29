Tomodachi Life: Living the Dream Direkte - Spillet slippes 16. april

HQ

Nintendo Direct-presentasjonen dedikert til Tomodachi Life: Living the Dream har gitt oss et glimt av nye detaljer om denne unike Nintendo-tittelen. Koizumi introduserer oss på nytt for Miis og viser oss en trailer for spillet med fokus på alt disse karakterene har å tilby og mulighetene til redaktøren deres, som lar oss lage familie og venner, kjendiser eller helt oppfunnet karakterer, med den ekstra bonusen å velge stemmer og personlighetstyper.

Disse karakterene vil vise oss sine bekymringer gjennom ulike snakkebobler over hodet, som for eksempel når de er sultne. Vi får også se at øya der spillet foregår, er ganske tom i begynnelsen, og vi må selv velge bygningene på øya og hva slags venner og naboer som skal befolke dette paradiset. De viser oss til og med hvordan vi kan skape en bamseformet beboer! Vi får også se hvordan beboerne begynner å bli kjent med hverandre og danne nye vennskap. Vi kan hjelpe beboerne med å knytte bånd ved å finne fellesnevnere mellom dem. Tiden går på øya akkurat som i det virkelige liv, noe som gir opphav til ulike hendelser avhengig av tid på døgnet. Det første segmentet av traileren ble avsluttet med å vise oss et tilfeldig møte mellom to karakterer som er en film verdig.

Vi blir også introdusert for noen av bygningene vi kan ha på øya vår, som supermarkedet der vi kan kjøpe mat, klesbutikken der vi kan velge antrekk til beboerne, nyhetsstasjonen der vi kan lage de mest absurde nyhetssendinger, og renoveringssenteret der vi kan pusse opp husene. Det handler ikke bare om bygninger; vi kan også tilføre øya et grønt preg ved å velge hvor trær og blomster skal stå, takket være byplansenteret, der vi til og med kan utvide øya vår slik at den blir akkurat slik vi vil ha den.

Takket være Mii-redigereren og dens funksjoner kan vi til og med skape et romvesen hvis vi vil, som vist. Spillet tar også for seg forholdet mellom Mii-figurer, og tar for seg følelser som tristhet etter avvisning, noe som fører til en ganske komisk scene med en figur, Bubbles, utkledd som en klovn som prøver å muntre opp hovedpersonen i Direct, noe som fører til... at hun forelsker seg i klovnen?

I designverkstedet kan vi tegne alle slags design som gir opphav til kjæledyr eller til og med design av kaffeskum, samt eksteriør for hus, plakater ... alt!

Presentasjonen fortsetter med underplottet til hovedpersonen, Marie, som bekjenner sin kjærlighet til klovnen Bubbles, et ekte drama gjort til en Direct, med Nintendos karakteristiske humor, som ikke fører til en kjærlighetstrekant, med utseendet til romvesenet, men til en kjærlighetsfirkant med en annen Mii, Rosa, som bekjenner sin kjærlighet til Bubbles og vinner hjertet hans. Senere ber en annen karakter, Alex, Marie om å flytte sammen for å "snakke om kaffe", noe som bekrefter at du kan dele en leilighet, og at dette fører til noen veldig absurde situasjoner.

Når kommer spillet til å bli utgitt? Koizumis Mii bekrefter det: 16. april 2026, og det er slutten på presentasjonen. Kommer du til å skape drømmelivet ditt i denne tittelen?