Tomodachi: Living the Dream fortsetter å se ut som den perfekte måten å komme seg bort fra kjas og mas

Dagens Nintendo Direct var ærlig talt en massiv en. Showet varte i over en time og inneholdt en rekke kunngjøringer, hvorav mange med et Mario-tema for å sammenfalle med 40-årsjubileet for Super Mario Bros.

Som en del av showet var et annet spill som fikk litt kjærlighet Tomodachi: Living the Dream, da det herlige simuleringsspillet delte en ny trailer som ga oss et nytt utdrag av det sære Mii-baserte gameplayet.

For de som ikke er klar over hva dette spillet er, forklarer beskrivelsen: "På en liten øy som flyter i havet, lever Mii-figurer sine egne bekymringsløse liv. Du har ansvaret for denne øya, så skap hvem du vil som Mii-figurer, for eksempel basert på venner, familie og til og med deg selv! Deretter kan du velge personlighet og stemme, og hjelpe Mii-figurene dine med å nyte livet på øya slik de selv ønsker. Du kan se hva de tenker på, hjelpe dem med å løse problemer, se dem samhandle, pleie vennskapene deres og mye mer."

Ta en titt på den nyeste traileren nedenfor, og når Tomodachi: Living the Dream lanseres, vet vi bare at den planlagte ankomstdatoen er en gang våren 2026.