Tomorrowland bygger en alternativ hovedscene på 36 timer, og festivalen åpner som vanlig

Tomorrowland, musikkfestivalen i Boon, nær Antwerpen i Belgia, har klart å åpne for publikum to dager etter at en stor brann ødela hovedscenen. Festivalen bestemte seg for å åpne dørene til leiren på torsdag, men besøkende lurte stadig på hva som ville skje med konsertene som skulle finne sted på hovedscenen. Teamene jobbet imidlertid utrettelig i to dager for å fjerne alt vrakgods og åpne et "alternativt oppsett" for den elskede hovedscenen, og den åpnet kl. 16:00 CEST. Artistene på resten av scenene opptrådte som vanlig.

DJ-ene Odymel og Pegassi, som etter planen skulle være de første artistene som opptrådte på scenen, opptrådte i dag, med bare en mindre forsinkelse, uten uhell, og med arbeid som fortsatt pågikk bak dem, alt mens en stor led viste slagordet "United Forever", som ble brukt av festivalen etter brannen.

En mye mer ydmyk scene (den opprinnelige, som nå er borte, var 45 meter høy og 160 meter bred, og hadde 65 vannfontener og to fossefall), men fortsatt imponerende, og tilskuerne vil nyte festivalen uten avlysninger eller avbrudd, vel vitende om at de har vært vitne til historie.