Tony Gilroy vet ikke om han har jobbet med noe så viktig som Andor før

Tony Gilroy, skaperen bak Star Wars-suksessen Andor, har nylig feiret arbeidet med sci-fi-serien. Vel, han har ikke skrytt så mye av arbeidet sitt, men heller fremhevet viktigheten av serien som helhet på en rød løper nylig.

Etter å ha mottatt Writers Guild of America Easts Ian McLellan Hunter Award for Career Achievement, sa Gilroy følgende om Andor og hvor viktig prosjektet er for ham.

"Jeg har jobbet med Andor i fem år nå", begynte han. "Vi er i ferd med å avslutte andre halvdel. Jeg har hatt mye moro opp gjennom årene, men jeg vet ikke om jeg noen gang har gjort noe så viktig som disse 24 timene med historiefortelling som vi gjør nå."

"Jeg har aldri hatt sjansen til å jobbe med noe så stort før", fortsetter Gilroy. "Så det er ganske stort for meg."

Andor har i stor grad blitt hyllet som noe av det beste Star Wars-mediet som har kommet ut av Disney-æraen. Fansen venter spent på en ny sesong, som forhåpentligvis kommer senere i år.