Tony Hawk: "Jeg har snakket med Activision igjen, noe som er vanvittig spennende"

Det er veldig lenge siden vi har hørt noe nytt i spillverdenen fra Tony Hawk. Den gamle skateboardlegenden har imidlertid aldri blitt helt glemt, men det siste livstegnet var Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 fra 2020.

Nå ser det imidlertid ut til at ting tar seg opp, og da Mr. Hawk selv nylig besøkte Mythical Kitchen, avslørte han at partnerskapet med Activision tiner opp igjen :

"Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg mer, men jeg kan fortelle deg at jeg har snakket med Activision igjen, noe som er vanvittig spennende. Vi jobber med noe. Det er første gang jeg har sagt det offentlig. Det vil være noe fansen virkelig vil sette pris på."

Uansett hva det er, kan vi sannsynligvis regne med at det blir inkludert i Game Pass siden Activision Blizzard nå er en del av Microsoft. Vi vet at mange håpet på Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, som det lenge gikk rykter om at var under arbeid, men som aldri ble lansert. Noe helt nytt ville heller ikke skade, eller hva sier du?

Bilde fra Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Takk til Pure Xbox