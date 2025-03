Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 utgivelsesdato, utgaver og forhåndsbestillingsfordeler lekket

HQ

For et par uker siden rapporterte vi om avsløringen av Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 i mars, en fornyet versjon av skateboardklassikerne med sportens evige stjerne, Tony Hawk. Iron Galaxy har tilsynelatende blitt slått til detaljene i spillet og utgivelsen. Den velkjente og pålitelige franske tipseren billbil-kun har lagt ut i flere Twitter / X-innlegg at Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 kommer til PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 11. juli.

Det vil komme i tre utgaver: Standard ($ 49,99), Deluxe ($ 69,99) og Collector's ($ 129,99). Deluxe- og Collector's-utgavene inkluderer tre dager med tidlig tilgang og noen kosmetiske gjenstander.

Selvfølgelig er ikke noe av dette offisielt ennå, men med tanke på leakerens nesten feilfrie merittliste, tør vi ta informasjonen som sann. Bekreftelse vil helt sikkert komme i løpet av de neste timene, om ikke dagene.