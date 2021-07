Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Nintendo Switch)

Da vi var barn spilte fetteren min og jeg Tony Hawk's Pro Skater 2 på PlayStation 1. Jeg har mange fine minner når det gjelder dette spillet. Likevel husker jeg også at det lrevde MYE koordinering og forståelse av måten spillet fungerte på. Etter at jeg begynte å skate selv har jeg blitt klar over den utrolige mengden presisjon disse triksene faktisk krever. Vel, med denne bevisstheten i tankene, har takknemmeligheten min for denne serien til og med økt. Fjoråret ga oss en fullstendig nyversjon av THPS 1 + 2 på PC, PlayStation og Xbox, og nå kan Switch-eiere endelig bli med på moroa.

Det sier seg selv at denne porten ikke gir deg samme ytelse som PS4 og Xbox One-versjonene. Dette merkes på flere måter: Det tregere systemminnet forårsaker ganske lange lastetider hver gang et nivå blir lastet inn. De utvaskede teksturene lastes inn for sakte, noe som undergraver en av de sentrale oppdateringene av disse nyversjonene: aspektet ved karaktertilpasning. I løpet av spillet vil våre prestasjoner føre til penger i våre virtuelle lommer. Spillet vil at vi skal bruke pengene våre på dyre klær til skateren vår. Ettersom konsollen fortsetter å laste inn på nytt når du ser igjennom utvalget, kan det være irriterende å tilpasse karakteren din, og det krever mye mer tid enn det gjør på de andre plattformene. Dessverre gjør dette også utfordringer i spillet mindre interessante.

De små knappene og stikkene skiller seg også fra tidligere erfaringer - spesielt hvis du er interessert i å bruke mye tid i håndholdt modus. Denne gangen mislyktes fetteren min og jeg når det gjaldt å score skyhøye poengsummer fra begynnelsen. Heldigvis klarte vi å fullføre banene uten for mye bry, og vi klarte å kombinere noen kule triks. Selv om det selvsagt er mulig å bli vant til Joy-Con-kontrollene, kan det være vanskelig å flytte de små stikkene i åtte retninger. Å prøve å utvide komboene dine ved å gå over fra en "revert" til en "manual" og holde balansen til du har nådd en rampe, krever først og fremst den venstre kontrollstikken. Grab-moves og Flip-triks krever også at du bruker venstre stikke mens du trykker på en tilhørende knapp. Hvis du er fingernem eller bruker en Pro Controller, finner du ut av det.

Når det gjelder selve spillet har ikke mye endret seg. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 tilbyr 15 baner hvor du kan bevise ferdighetene dine med mange kule kombinasjoner og triks. Hvert nivå kommer med flere oppgaver, inkludert jakten på en høy score, å finne samleobjekter eller utføre spesifikke triks. Det er også mulig å spille lokalt med andre Switch-konsoller. Spillets split-screen-modus bruker en ganske lav oppløsning, men det flyter overraskende bra - selv i håndholdt modus. En annen funksjon er en online flerspillermodus med ledertavle.

Selv med den lavere oppløsningen til denne porten i tankene, blir det åpenbart at Vicarious Visions har lagt mange detaljer i rekreasjonen av ikoniske THPS-baner. Mange av banene er kanskje ikke så spektakulære, men hver av dem inneholder vanligvis minst en kul gimmick å oppdage, noen av dem er dynamiske elementer. For å gi deg et eksempel: når du skater gjennom den berømte hangar-banen og grinder på rotorbladene til et helikopter, tar helikopteret av og ødelegger et tak.

Ikke engang dynamiske funksjoner som det gjør at Nintendos konsoll overgir seg. Mens noen bilder går tapt her og der, er portens bildefrekvens (30 bilder per sekund) tilstrekkelig flytende. Selv om fetteren min ikke har spilt disse spillene på lenge la han merke til at de nye versjonen kjører mye raskere enn de originale spillene. Apropos gamledager: heldigvis har mange av sangene fra de originale spillene kommet tilbake for å få deg i det perfekte skatehumøret. I tillegg vil du også finne noen nye artister i soundtracket.

Åpenbart er Switch-porten til Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ikke på det samme tekniske nivået som versjonene på PC og andre konsoller. Imidlertid er det viktigere ting. Jeg bragte konsollen med meg i en familiebursdag, satte meg ned med fetteren min (som nå er far) og startet opp spillet. Vi begge satte pris på at vi i et øyeblikk følte at vi ble bragt tilbake til barndommen. Ingen visuelle ulemper kan ta denne følelsen fra oss.