Tony Hawk's Pro Skater-remastere får nye skatere og demo-dato

Du ser på Annonser

Da Activision og Vicarious Visions endelig bekreftet at Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater 2 ville få remastere sa de også at alle som forhåndsbestiller samlingen vil få tilgang til en demo av den ikoniske Warehouse-banen før remasterene kommer. De ønsket ikke å si når den gang, men nå er de klare for å avsløre dette og mer.

Vi har fått en ny trailer fra Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 som viser at vi får flere skatere å velge mellom enn først antatt. Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura, og Shane O'Neill blir også med på moroa med sine egne styrker, svakheter og triks. Samtidig får vi vite at Warehouse-demoen blir tilgjengelig den 14. august, så tre uker før vi får hele opplevelsen.