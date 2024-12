Tony Soprano deler mjød med Thor i en morsom God of War: Ragnarök parodi

HQ

Vi elsker å se berømte TV- og filmkarakterer bli morsomt innarbeidet i noen av de største og mest kjente videospillene, alt i form av parodivideoer, for det meste laget av YouTuber eli_handle_b.wav. Tidligere har dette Austin Powers i Cyberpunk 2077, The Minions i The Witcher 3: Wild Hunt, Buzz Lightyear i Mass Effect, og til og med Adam Sandler i God of War. Nå har det kommet enda en parodi på Santa Monica Studios anerkjente spill.

Denne gangen er det en av tidenes mest kjente fiktive gangstere som gjør seg gjeldende på God of War: Ragnarök. Tony Soprano erstatter Kratos i denne parodien, der han drikker mjød i et møte med Thor og Odin, prøver å få tak i Gabagool i Yggdrasils gjemmested og skyter ned noen monstre med et automatgevær.

Du kan se den fantastiske parodivideoen nedenfor for å se hvordan det berømte TV-ikonet håndterer en verden av norrøne myter og legender.