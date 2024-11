Tony Todd fra Candyman, Spider-Man 2 og mer er død

HQ

Candyman, Platoon, The Rock, Final Destination, Star Trek: The Next Generation, Call of Duty: Black Ops 2, Half-Life: Alyx, Marvel's Spider-Man 2 og mye mer. Tony Todd har underholdt oss både i filmer, TV-serier og spill i nesten fire tiår, og det virket ikke å stoppe med det første heller etter å ha vært Venom i Marvel's Spider-Man 2 og filmer og serier av ulike størrelser de siste årene. Derfor er dagens nyhet ekstra overraskende og trist.

Etter å først ha blitt rapportert av Deadline bekrefter familien i en pressemelding at Tony Todd døde den 6. november etter lang tids sykdom.

Insomniac er bare en av flere tidligere partnere som sender sine kondolanser til Todd sine nærmeste etter denne triste nyheten.

Hvil i fred, Tony.