To av Runic Games-grunnleggerne går av

den 27 mars 2014 klokken 11:48 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

I et innlegg på Runic Games' forum (Torchlight) skriver to to av grunnleggerne bak studioet, Travis Baldtree og Erich Schaefer, at de skal forlate utvikleren. Baldtree,...