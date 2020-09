Torchlight III lanseres for fullt om to uker

Du ser på Annonser

Det har gått åtte måneder siden Echtra Games fortalte at Torchlight Frontiers ville endres såpass mye etter de første testene at de endret det til Torchlight III. Deretter kom det raskt til Steam Early Access, men det viser seg at endringene var såpass vellykkede i utgangspunktet at spillet straks er "ferdig".

Utviklerne har kunngjort at Torchlight III vil forlate Early Access og lanseres for fullt på PC, PS4 og Xbox One den 13. oktober, mens Nintendo Switch-eiere må nøye seg med "en gang senere i år".