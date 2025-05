Toronto Ultra vil vises på Esports World Cup

HQ

Esports-organisasjonen Movistar KOI har tatt beslutningen om å bruke Call of Duty League -teamet som sin representant for Call of Duty: Black Ops 6 -arrangementet som skjer på Esports World Cup i løpet av sommeren.

Som nevnt i et innlegg på sosiale medier, har organisasjonen bekreftet at Toronto Ultra vil fortsette å bruke lilla og hvitt til turneringen, ettersom den ser ut til å sikre et resultat på en strand som er langt, langt borte fra sin vanlige CDL-stampende grunn i Nord-Amerika.

Når det gjelder når Black Ops 6 -arrangementet vil skje, er det planlagt 24.-27. Juli, hvor 16 av de beste lagene fra hele verden vil kjempe om en del av en premiepott på 1.8 millioner dollar.