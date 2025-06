Total War begynner feiringen av 25-årsjubileet i august

HQ

Hvis du er en strategifan, har du sannsynligvis hørt om og spilt et Total War-spill. For noen begynte kjærligheten til Total War's storslåtte slag med Shogun: Total War, mens andre i stedet ble tiltrukket av den episke fantasien i Total War: Warhammer.

Uansett hvordan du kom inn i Total War, planlegger Creative Assembly og Sega å sette opp et show for alle fans i desember med en 25th Anniversary Showcase. I henhold til en offisiell kunng jøring av 25-årsjubileet vil showcasen inneholde nye spill- og innholdsannonseringer for både historie- og fantasyfans, og kommentarer fra utviklingsteamene om utformingen av fremtiden til Total War.

I august går også startskuddet for 25-årsjubileet, med innblikk bak kulissene og kommentarer til titlene som har formet denne langvarige strategifranchisen. Det blir også strømming, intervjuer og selvfølgelig salg av spillene.

"Vi er beæret og ydmyke over å være et av de få videospillene som får sjansen til å feire en så stor milepæl, og vi ønsker å takke tidligere og nåværende kolleger, samt fansen vår for all støtten", sier Roger Collum, visepresident for Total War. "2025 markerer en spennende ny æra for serien når vi avslører hva som er det neste for Total War, og vi gleder oss til å feire gjennom hele året sammen med alle."

Hva håper du å se annonsert på Total War Anniversary Showcase?