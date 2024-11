Total War: Warhammer III avslører nye detaljer om kommende DLC

HQ

Til tross for at vi ikke en gang har et navn å knytte til denne DLC eller en filmtrailer for den, har Creative Assembly effektivt avslørt den neste lordpakken for Total War: Warhammer III. I likhet med Shadows of Change og Thrones of Decay før den, vil denne DLC inneholde tre nye legendariske herrer sammen med flere enheter. Fraksjonene som får disse ekstra enhetene er Ogre Kingdoms, Greenskins og Khorne.

De tre nye legendariske herrene er Golgfag Maneater (Ogre Kingdoms), U'Zhul the Skulltaker (Khorne) og Gorbad Ironclaw (Greenskins). Vi vet også at det kommer enda en lord til Khorne i Arbaal the Undefeated, som vil være gratis for alle eiere av spillet.

Vi har noen bekreftelser på enheter som kommer i DLC, men ikke alle. To End Times-eksklusive enheter kommer til Khorne-listen i Wrathmongers, og Ogre Kingdoms får endelig Thundertusks og Pigbackriders (Gnoblars stablet oppå hverandre). Ellers har vi litt ventetid før vi får full bekreftelse på hver eneste nye enhet, så hold øynene åpne.