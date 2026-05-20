Total War: Warhammer III - Bhashiva Character Pack

Jeg begynner denne anmeldelsen med en tilståelse: tilgi meg Sigmar, for jeg har syndet. Jeg har ikke spilt Total War: Warhammer III på en god stund. Spillet er flott, i likhet med de to som kom før det. Det er en fantastisk bragd at Creative Assembly har gjenskapt så å si hele Warhammers gamle verden og plassert den i et videospillformat, slik at du kan se for deg episke slag uten å måtte punge ut hundrevis av kroner på miniatyrer. Likevel har jeg ikke hatt tid til å sette meg ned og male kartet i den fargen jeg ønsker, og derfor var jeg veldig glad for å ha en unnskyldning for en ny kampanje med Bhashiva, the Desert Tigress.

Bhashiva innvarsler ikke bare tillegget av en ny legendarisk herre til Cathayan-listen, men hun markerer også en unik anledning for Total War: Warhammer og Warhammer Fantasy, for selv om tigerfolk ikke akkurat er ny lore, har Bhashivas inkludering gitt dem mye mer detaljer, og nå har lore-entusiaster en idé om hvor kraftige tigerkrigere er, og hva deres formål er i den overordnede settingen.

Ørkentigeren vår har sverget lojalitet til jerndragen Zhao Ming, slik alle hvite tigre før henne har gjort. Dette gir oss vår første unike essens av en kampanje spilt som Bhashiva, da du på en måte kan se på det nesten som å starte som en vasallstat. Du står ikke i gjeld til Zhao Ming eller noe sånt, og du er heller ikke styrt av hans beslutninger i spillet, men slik det er formulert i historien, er du litt mer som en støttefraksjon. Det står deg selvsagt fritt til å benekte det så fort du vil. Men hvis du ønsker å bli bestevenn med en drage, får du tilgang til bestemte oppdrag, som når de er fullført gir Bhashiva tilgang til den bredere Cathayan-listen. Ellers er hun ganske begrenset i hvilke enheter hun kan ta med seg, med mindre du bare vil spamme Tiger Warriors.

Det var akkurat det jeg gjorde da jeg først spilte som Bhashiva. I DLC får du tilgang til tre nye enhetstyper. Tiger Warriors, som er infanteri, monstrøst infanteri med to økser, Tiger Warrior Stalkers, som er bevæpnet med kasteskiver, og Iron Claw Tiger Warriors, som er en mer hardfør versjon av Tiger Warriors med anti-store våpen. Du får også en Tiger Warrior Clawspeaker som helt og en blanding av nærkampstyrke og magi til hæren din, og Tiger Warrior Sawai som en generisk lord. Mange tigre, som utfyller den cathayanske listen med noe sårt tiltrengt infanteri. Disse gutta er større, raskere og sterkere enn den gjennomsnittlige Jade Warriors, og det er passende at du begynner å møte Ogres, slik at du kan teste ut hvem som er det beste monstrøse infanteriet.

Mekanisk sett er Tiger Warriors også ganske interessante, ettersom de ikke er så avhengige av Harmony-mekanikken som definerer de cathayanske hærene. De får noen fordeler og kan buffe andre enheter ved hjelp av det, men det betyr at du bare kan doomstack Tiger Warriors uten mye bekymring for å miste harmonibonuser. Igjen, det var dette jeg fokuserte på, da jeg ønsket å se hvor sterke disse enhetene var, og jeg tviler på at de vil skuffe noen spillere som vil se massive tigerfolk krasje i kamp mot orker, troll og alle andre som tror de er tøffe nok til å ta dem på.

Du vil også bli imponert over Bhashiva selv. Det er vanskelig å skille seg ut når det finnes så mange allerede etablerte og elskede figurer i Total War: Warhammer III, men Bhashivas fantastiske teleporteringsanimasjoner og evne til å skjære gjennom infanteri som om de var laget av smør, gjør henne til en imponerende herre på slagmarken. Som nevnt tidligere er også kampanjen hennes veldig unik med sin mekanikk, og det føles som om Creative Assembly har lagt ned mye arbeid i å sørge for at du ikke bare bruker pengene på noen få tigerenheter. Du betaler for kampanjen mer enn enhetene her, etter min mening, og kampanjen er morsom. Tiger Court er en flott unnskyldning for å gå og plyndre bosetninger for relikvier, og bufferne den tilbyr gir deg nok en gang følelsen av at du forplikter deg fullt ut til tigerbiten.

Det er vanskelig å tromme opp andre ting å si om denne DLC, egentlig. I motsetning til andre, større pakker får du bare den ene legendariske lorden her med en vanlig herre, helt og tre enheter, men du får også Bhashiva og hennes kampanje for omtrent halvparten av prisen for individuelle karakterer i Lord Pack DLC-er. Det er ikke en støtende pris, spesielt når du ser at den bare er et pund dyrere enn Blood for the Blood God DLC. Det er ærlig i hva det tilbyr, som ikke er en fullstendig overhaling av Cathay, eller en spillendrende opplevelse i en kampanje. Det er et sideoppdrag, hvis Faction DLCs og Lord Packs er hovedhistorieinnhold. Mekanisk sett er det unikt og interessant. Visuelt er det en fornøyelse å se tigre drepe alt mulig. En god tid hvis du vil ha det, men hvis du ikke vil ha det, føles det ikke som om du vil frarøve Cathay noen svært viktige enheter.