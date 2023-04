Total War: Warhammer III - Forge of the Chaos Dwarfs

HQ

Mens hovedtemaet her er Dawi-Zharr, ilddvergene (som ikke må forveksle med dverger) eller Chaos Dwarfs for de fleste, har denne DLC-en blitt utgitt sammen med en massiv 3.0-oppdatering for Total War: Warhammer III og dens gratis nedlastbare DLC. Så selv om du ikke kjøper utvidelsen vil du fortsatt få noe ut av den nyeste oppdateringen. Denne DLC-en har vært den dårligst bevarte hemmeligheten siden Total War: Warhammer III-utgivelsen da datamining avslørte hint om det fra første stund, og startområdet var fylt med, vel, fillerfraksjoner. Og så måtte Chaos Dwarf DLC, siden det er en av de mest allsidige rasene i hele Warhammer-universet, være god, da forventningene gikk av hengslene.

HQ

Som tilfellet er med tidligere fraksjonsspesifikke utvidelser er kampanjen din koblet fra Realm of Chaos, noe som betyr at hele Ursus og Bel'akor-tingen ikke er noe å tenke på. I stedet får du jobben med å finne dvergrelikvier, bestemme hvilken du skal bruke deg selv, og hvilken du skal drive din gigantiske drill, og grave mot riket til Hashut, hovedguddommen til kaosdvergene, for å få tilgang til hans magiske blod, og dermed sikre ditt mørke herredømme for alltid.

Kaosdvergene er et flittig folk, bokstavelig talt, da hele samfunnet deres er basert på produksjon av våpen, skapt av råvarer, utvunnet av slaviske ... Eh... "arbeidere". Dette er de tre viktigste ressursene du trenger å bekymre deg for i tillegg til gull, da råvarer spesielt brukes i stedet for gull for å oppgradere byer, og med nok sla... arbeidere, kan du rush bygging betydelig. Disse arbeiderne skaffes via handelsruter og, vel, erobrer andre sivilisasjoner og vinner kamper. Dette betyr at økonomien deres er litt mer mikrohåndterbar (de som spilte Dark Elf golden triangle-kampanjen vet hva som skjer), men ettersom råvareutvinning og fabrikkutganger må balanseres, må du tenke litt mer på hvordan du bygger provinsene dine.

Dette er en annonse:

Chaos Dwarfs kan være kortvokste, men det hindrer dem ikke i å ha høye ambisjoner, med en domstolsinnflytelse som systemet kalt konklavet. Innflytelse oppnås via bygninger og, du gjettet riktig, kamp og gir betydelige bonuser, som alle ender med at du tar over de tre andre interne fraksjonene i en "fredelig" konføderasjon.

Og hvorfor trenger du all denne bevæpningen? Vel - for å holde hæren i gang. Elitesoldater er dyre, og derfor er det sterkt begrenset hvor mange du har av hver type. Earthshaker-bombekastere kjørt på et Skullcrusher-tog kan høres morsomt ut, helt til du innser at du ikke bare må betale 3000 gull for å kjøpe det, men du må også betale bevæpning for å øke enhetstaket. De fleste individuelle enhetstyper må få taket økt på denne måten, og det er dyrt. Så kommer det konstante vedlikeholdet i ikke bare gull, men også bevæpning - ettersom Hell Forge-mekanikken lar deg kjøpe ekstra buffs til troppene dine, avhengig av type - og det skal betales for hver eneste enhet i hele hæren din, hver eneste sving. Så selv om det å ha en magisk barriere eller helseregenerering på sjokkkavaleriet ditt kan høres fantastisk ut, er prisen vanvittig. Jeg sparte opp 60 000 våpen for å ha råd til å kjøre den siste delen av kampanjen med troppene mine fullstendig polert, og du trenger det ettersom oppdragskampene og spesielt den siste kampanjekampen kan være vanskelig, så du trenger dine uber-drevne gigantiske demoner for å slå så hardt som mulig.

Dette er en annonse:

Herrene og heltene du kan velge mellom er snublete, men hardtslående, og inkluderer de svært potente hashut-svingende kamptrollmennene og mer. Jeg bestemte meg for å spille som Drazhoath the Ashen, som er en veldig potent spell caster, men med noen fantastiske elementer og en regenerering talisman, som også kan tillate ham å fungere som en tank i mange situasjoner.

Mens hovedmålet er å drive Great Drill, må jeg innrømme at det tok meg til å slå 160 eller så før det helt klikket. Delvis på grunn av den engasjerende spillestilen til Chaos Dwarf og listen som lar deg stille med svært forskjellige hærer, monstre, infanteri, kjøttskjold, hurtigflygende enheter, ultralangtrekkende artilleri eller nærkampkrigsmaskiner - Chaos Dwarfs har alt. Jeg hadde til og med en hær nesten utelukkende laget av tungt sjokkkavaleri i form av halvt okse, halvt dvergkentaurer, delvis fordi jeg stadig ble angrepet av irriterende troll, dverger og øglemenn også, som tydeligvis tror at det å raide folks forgårder og bære bort befolkningen deres i lenker ikke er å bli uglesett på.

Så det er veldig engasjerende og nær perfekt. Det var noen problemer, som alle CA gjorde meg oppmerksom på før du spiller, de er plassholder grafikk, og tegnene blir sittende fast. Det var også noe forsinkelse med meldinger, som i, jeg kunne konføderere, og bare få meldingen to svinger senere, ingenting spillet bryte, og ingenting CA ikke hadde informert om. Oh, og noen balansering, men mest av andre raser.

Min eneste klage er at det ikke er noen togmekanikere, noe de brennende dvergene er kjent for, og det ville spesielt ha kommet godt med da du ikke kan teleportere til plasseringen av relikviene du søker etter, selv om du har andre enheter i nærheten, noe som betyr at jeg brukte minst 25-30 svinger bare å krysse kartet til relikvier for å få de rette buffs for meg selv, og de rette til å drive drillen min. Men alt i alt hadde jeg det veldig gøy, til det punktet hvor dette etter min mening er en bedre kampanje enn den i hovedspillet, og siden jeg nesten ikke kunne slutte å spille, må de ha gjort noe riktig.