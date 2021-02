Total War: Warhammer III offentliggjort - slippes i år

I forrige uke la Creative Assembly ut en mystisk trailer som alle forsto hintet til en spennende annonsering. Spørsmålet var bare hva. En utvidelse til Total War: Warhammer II eller en oppfølger? Gledelig nok viser det seg altså å være sistnevnte.

For nå har vi fått en ny trailer som bekrefter at Total War: Warhammer III er på vei, og skal komme allerede en gang i år. Utviklerne lover at vi skal få delta i enda større kamper når en rekke raser fra World of Warhammer Fantasy Battles braker sammen i Chaos Realm. Hva selve rasene angår blir dette første gang blant annet Cathay og Kislev er med, så når vi i tillegg kan forvente enda flere og mer varierte helter, skapninger og krefter høres det ut som om Creative Assembly virkelig vil rettferdiggjøre romertallet tre.