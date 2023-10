Total War: Warhammer III - Shadows of Change

HQ

Siden du leser dette går jeg ut fra at du har en viss kjennskap til Warhammer-universet og hvordan Total War spill fungerer - hvis ikke beklager jeg at denne teksten blir mye volapyk.

DLC-en kom sammen med en spilloppdatering og la til noen nye ting og kart, men la oss holde fokus på de tre lordene. Akkurat som Lord-pakkene før dette, deltar ikke disse lordene i hovedspillet og kappløpet om å nå frem til bjørneguden Ursun. De har sine helt egne individuelle kampanjer, men foregår på det samme kartet. Nye helter har imidlertid blitt gjort tilgjengelige omtrent samtidig, blant annet en kislevittisk bueskytter-vampyr-spellkaster og den stadig regenererende Aekold Helbrass, mens noen lorder i DLC-en får flere legendariske helter, for eksempel den flyvende, men svært tilfeldige Blue Scribe-spellkasteren for Chaos. Det er også ni nye Regiments of Renown og 12 ekstra enheter. Det er ganske bra, og det dekker noen hull i den opprinnelige listen. Andre fraksjoner drar også nytte av det, ettersom Tzaangor-enheten også er tilgjengelig for Beastmen, og så videre.

Men la oss se nærmere på hva du får. Changeling er Tzeentchian-herren, han er en trickster, noe som betyr at alle manipulasjonsmekanikker er tilgjengelige, men enda viktigere, han spiller en horde-stil uten faste bosetninger, men har fortsatt skjulte kulter akkurat som piratlunder fra den andre iterasjonen av spillet. Dette kombineres med å ha oppdrag over hele kartet, og hvert mindre oppdrag gir deg en fordel, gjenstander eller lignende, og deretter hovedoppdrag som må fullføres. Hvis du fullfører alle oppdragene, blir den siste kampen mye enklere. Jeg syntes imidlertid det var litt frustrerende at du må holde øye med alle de mindre oppdragene samtidig, og hvis jeg ventet bare noen få runder, rakk jeg ikke å få kontakt med en bestemt lord før han ble drept av en annen fraksjon, og dermed gikk jeg glipp av gjenstanden han ville ha belønnet meg med - et problem som ikke er unikt for The Changeling, og som faktisk førte til at jeg gikk glipp av noen, etter min mening, viktige forsterkninger for en av de andre lordene.

The Changeling er en veldig annerledes måte å spille på, og jeg syntes det var veldig underholdende, og selv om han virker som en svak magikaster, kan han forvandle seg til en hvilken som helst annen lord du har beseiret eller blitt venn med, og selv om du bare får velge én, og må gjøre det før du i det hele tatt starter kampen, betyr det at du plutselig kan få flukt, regenerering eller bli ekstremt tanky når du forvandler deg til den beste versjonen av lordene du imiterer. Kombinert med noen nye infanteri- og monsterenheter, der Mutalith Vortex Beast er min favoritt, hovedsakelig på grunn av navnet, kan du stille med en imponerende allsidig hær, spesielt hvis du forbedrer barrieren din, men du vil fortsatt være avhengig av dine egne trolldomskastere for å få jobben gjort.

For Cathay-spillere har vi Yuan Bo, jadedragen, og mekanikken hans er enkel å bruke og lære seg, og han har evnen til å gi noen seriøse forsterkninger, som påfylling i fremmed territorium, +20 % bevegelsesrekkevidde i kampanjen, +10 % lederskap og +50 % ammunisjon - alt på samme tid - og hvis du virkelig har gjort noe galt, kan han til og med tilbakestille den diplomatiske pålitelighetsvurderingen din til svært høy - kanskje en av de sterkeste forsterkningene i kampanjen. Han bringer med seg en ny bufferenhet, noen virkelig flotte jadeløver og... flygende kråkemenn... Jeg mener, selv for Warhammer er disse litt for merkelige for min smak. Men kampanjen hans lar deg faktisk føle deg under press, ettersom du starter med å bli stresset av orker, noe som gjør starten litt mer utfordrende enn vanlig.

Den siste er Kislevs mor Ostankya, den skumle heksen fra skogen. Hun tilfører spillet en kittelmekanikk med forbannelser og besvergelser, kjent som buffs og debuffs, noen av dem svært sterke, samt en ny heksehelt. Hun beveger seg rundt på en missilskytende slede, og selv om oppmerksomheten har vært mest rettet mot Akshina Ambushers, en armbrøst-enhet i hit-n-run-stil, har Kislev funnet gull da hun får hele hæren sin til å gjøre magisk skade - fantastisk for å drepe demoner. Hun har også noen virkelig skremmende monsterenheter, som gir Kislev-hæren fart og mye skade, noe som gjør dem langt bedre til å spille offensivt, spesielt i kombinasjon med bruk av gigantiske edderkoppenheter. Wood-land-temaet er virkelig godt gjennomført, og jeg kjenner jorda mellom tærne når jeg spiller fraksjonen, og siden hun har lett for å alliere seg med andre fraksjoner i tillegg til å få tilgang til tradisjonelle Kislev-enheter, er denne listen ekstremt allsidig, men bare morsommere når man går løs på grusomme ting som lurer i mørket.

Og så er det elefanten i rommet... Denne DLC-en er dyr, og den ble annonsert på et tidspunkt da spillet var, vel, fullt av bugs for å være ærlig, ressurser som ikke lastes inn, enheter som ikke avfyres eller starter kamp, eller rett og slett krasjer. Det har blitt bedre, men det er på ingen måte perfekt.

25 euro er en bratt økning fra de vanlige 15-16 euroene for tre lorder, det er samme pris som hele fraksjonen Chaos Dwarfs - og ærlig talt er det mye penger for litt ekstra innhold. Riktignok hadde jeg moro av å spille det, men 12-15 euro er allerede en veldig høy pris, og uansett CAs påstander om økende kostnader, synes jeg prissettingen er respektløs overfor de trofaste fansen. Man trenger heller ikke være programmerer for å skjønne at selv om det finnes flere unike lord-funksjoner, så er de en gjentakelse av allerede eksisterende spillmekanikk fra enten andre lorder eller hele fraksjoner, så det er ikke som om de måtte finne opp hjulet på nytt. Jeg har ikke noe imot å betale for ekstra innhold av god kvalitet, men 25 euro for tre lorder og noen ekstra nye enheter, det er bare utilgivelig.