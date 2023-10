Total War: Warhammer III-skaperne forbyr boikotter

HQ

I en stund nå har Total War: Warhammer III -spillere vært litt bekymret for spillets priser . Vi har sett et par DLC-er, og alle har vært merket til en høyere pris enn tilleggsinnholdet i Total War: Warhammer II, til tross for at de tilbyr en lignende mengde ting.

Spillere gikk til Steam-forumene for å boikotte spillet, men denne aksjonen har nå blitt forbudt av Creative Assembly. "Steam har lenge vært et sted der vi har tillatt folk å skape det rommet de ønsker for å snakke og diskutere spillet," sa utvikleren @@ . "Dessverre har diskusjonene over tid blitt stadig mer off-topic (dvs. mindre om selve spillet, mer fokusert på andre spill eller etterlysningen av nye spill), ukonstruktive (kritiske uten å tilby løsninger, eller utelukkende rettet mot å skape argumenter), fokusert på å angripe eller henge ut bestemte personer (CA Staff, influencers eller medlemmer av fellesskapet), eller forankret i spekulasjoner (i stedet for å fokusere på dine erfaringer med spillet)."

Moderering vil bli brukt når fans kommer med forstyrrende og ikke-konstruktive tilbakemeldinger, dommedagsprofetier, undergraving av andre spilleres spillglede med mer. Akkurat nå ligger spillet på en Mostly Negative recent <a href="https://store.steampowered.com/app/1142710/Total_War_WARHAMMER_III/" target="_blank">review score på Steam , og en Mixed review score totalt sett.

Hva synes du om alt dette? Har fansen gått for langt?