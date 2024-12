Total War: Warhammer III - Varsler om ødeleggelse

HQ

Creative Assembly har fulgt den samme fine strukturen en rekke ganger nå: En stor oppdatering slippes sammen med gratis innhold (FLC) og noe betalt innhold (DLC). Det er nye enheter, helter, kommandanter og oppdateringer av deler av spillet som er litt ute av balanse, slik at noen få fraksjoner kan bli litt mer balanserte.

Denne gangen er det Khorne, Ogre Kingdoms og Greenskins som har blitt oppdatert, og som en som en gang spilte to av de tre i det virkelige liv, tror jeg at jeg er ganske godt kvalifisert til å bedømme det.

Den første kjøttklumpen på bordet er Golgfag Maneater, en virkelig dyktig leiesoldat som, i motsetning til mange andre, kan spilles 100% som en leiesoldathær som utfører kontrakter. Og fordi Ogre Camps nå kan flyttes, kan det faktisk fungere for de av oss som må spille som dem. Det er flere nye enheter: Yetier, gobliner som rir på andre gobliner, gribber og en legendarisk helt - for de som er vant til å spille karakterspillet, er dette ekvivalenten til en spesialkarakter. Det er en vesentlig annerledes måte å spille på, og et fint avbrekk fra de andre kampanjene i spillet. Du slipper å bruke dager på å administrere 119 byer, og hvis du ikke liker å spille Sim City mens du slåss, er dette en flott måte å spille på.

Dette er en annonse:

Denne gangen er det også en gratis general, Arbaal den ubeseirede. Jeg har en svakhet for ham av den enkle grunn at jeg i sin tid spilte Khorne med ham som hovedgeneral. Mekanikken hans går hånd i hånd med det nye Khorne-systemet og ikke minst et mer logisk teknologitre. Hans "greie" er å drepe visse hærer og generaler, og han kan til og med reise direkte til dem - for en pris. Dette belønnes i form av fordeler, som for eksempel sterkt reduserte kostnader for nye enheter i et antall runder. Han har også en rekke egenskaper som gjør ham til en hardkjemper. Han blir sterkere jo flere fiender som er i nærheten, han kan forårsake eksplosjoner, og min favoritt er Khorne-øyet, som kan drepe en hel enhet umiddelbart og forvandle de overlevende til kaosmonstre. Arbaal er den rene, uforfalskede Khorne-opplevelsen - og ekstra poeng for det.

Den andre Khorne-generalen er ikke gratis. Han heter ganske generisk Skulltaker, og siden Khorne har blitt litt omformet, kan du gjette om en demongeneral bør basere kampanjen sin på mennesker eller demoner. Hans "greie" er at han blir styrket etter å ha drept andre. Ikke bare på den normale måten der det å drepe spesifikke generaler gir en spesifikk buff, men gjennom et system for innsamling - det stemmer, hodeskaller - som deretter gjør kappen hans sterkere. Det er ikke mye, men til gjengjeld kan han teleportere seg til de som det hadde vært morsomt å drepe. Det koster bare mye ressurser, til et nivå hvor det ikke alltid er verdt det. Det minner litt for mye om en gammel Norsca-mekaniker og også Arbaals spillemetode, og forsterkningene du får er for små og burde gå til hæren din og ikke bare generalen for å skille seg fra eksisterende mekanikker i spillet. På den annen side får du ni nye enheter, og en av dem er et annet kjent monster i form av Scyla Anfingrimm.

De grønne har en klok ork - nei, ikke et oksymoron, men i forhold til en ork er Gorbad Ironclaw faktisk så smart at han kan bruke forskjellige strategiske sammenhenger. For oss andre ville dette være en kognitiv evne på nivå med en femåring, men for en ork er det nær genialt. Det krever imidlertid spesifikke kombinasjoner av enheter, ettersom disse må brukes aktivt for å få taktikken til å fungere, og dette gir seg typisk utslag i spesifikke forsterkninger. Hver av disse kan forsterkes og er tilgjengelige i flere nivåer. Han har også fått nye enheter, der Mangler Squigs - squigs som er bundet sammen med kjeder - er de morsomste, og det er også en gigantisk squig i mellom. Hvordan de lore-wise forklarer at det ikke bare spiser resten av hæren, er utenfor meg. Gorbad er ganske gøy å spille, og de nye enhetene tilfører litt variasjon og fleksibilitet som jeg har savnet. Som gammel Ork-spiller er det også gøy å se hvordan du virkelig utnytter bredden av de mange forskjellige enhetene.

Dette er en annonse:

Du kan kjøpe delene hver for seg eller i en pakke for i underkant av £25. Det er mye penger for å spille Immortal Empires-kampanjen tre ganger. Jeg skjønner at en times underholdning plutselig ikke er så mye - men det er likevel ganske mye for tre ekstra generaler og noen ekstra enheter.