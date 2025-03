Total War: Warhammer IIIs neste DLC ser en ny legendarisk herre for Slaanesh

HQ

Etter DLC-ene Shadows of Change, Thrones of Decay og Omens of Destruction for Total War: Warhammer III har en kaosgud følt seg noe ignorert, men de vil få sin rett i det kommende innholdet til strategispillet.

Slaanesh har ennå ikke hatt sin egen funksjon i en DLC-pakke med tre herrer, slik de andre spillerne i det store spillet har. Det vil si inntil nå, da Dechala vil bli med i spillet som en ny demonisk herre som tjener prinsen av nytelse og gud for overflod.

Som avslørt i en ny utvikleroppdatering via Total War's YouTube-kanal, er Dechala en seksarmet tidligere høyalv som falt til Ruinous Powers og nå har underkroppen til en slange og et forferdelig demonisk ansikt.

Hun får selvfølgelig selskap av noen nye Slaaneshi-enheter, inkludert en Champion som fungerer litt som en svakere versjon av Dechala, og noen ekstra skumle karer for å fylle ut resten av vaktlisten. Selvfølgelig er det fortsatt to andre legendariske herrer som skal kunngjøres, så hold øye med flere detaljer om den kommende DLC.