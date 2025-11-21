Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Total War: Warhammer

Total War: Warhammer og Warhammer II-eiere får Immortal Empires gratis neste måned

I tillegg til prologkampanjen Lost God, som legger til så å si hele Total War: Warhammer III i spillet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Total War og Creative Assembly gir bort en stor gave til fansen i begynnelsen av neste måned, da Total War: Warhammer og Warhammer II-eiere får tilgang til Immortal Empires-kampanjen fra Warhammer III, i tillegg til Lost God-prologen.

Som forklart i et innlegg på Steam, trenger du ikke å gjøre noe for å se denne gaven i biblioteket ditt, og eiere av de tidligere spillene på PC vil bare ha Total War: Warhammer III lagt til i bibliotekene sine fra 4. desember. Immortal Empires er i utgangspunktet den viktigste måten mange mennesker spiller Total War: Warhammer III på, da det gir spillerne tilgang til hele kartet, der de kan kjempe mot alle fraksjoner som er introdusert så langt, samt bygge feiende imperier.

Hvis du eier Total War: Warhammer III, kommer ingenting til å endre seg for deg. Hvis du ikke gjør det, er kampanjen og prologen alt du får tilgang til. Du får ikke grunnspillets innledende kampanje Realm of Chaos, og du vil heller ikke kunne spille med de legendariske lordene som følger med Warhammer III, med mindre du betaler for en oppgraderingspakke. Uansett hvilken versjon av spillet du eier, kan du imidlertid kjøpe DLC for Immortal Empires for å legge til flere kampanjer.

Total War: Warhammer

Relaterte tekster

8
Total War: WarhammerScore

Total War: Warhammer
ANMELDELSE. Skrevet av Jonathan Sørensen

Å krysse Total War-oppskriften med Warhammer-universet høres ut som en fantastisk idé, og jaggu fungerer det ikke supert i praksis også!

0
Creative Assembly forteller om Wood Elves

Creative Assembly forteller om Wood Elves
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Forrige uke viste vi en ny trailer for Total War: Warhammer-utvidelsen Realm of the Wood Elves (se den nedenfor hvis du har gått glipp av den), og nå kan vi by på mer om...

0
To nye helter til Total War: Warhammer

To nye helter til Total War: Warhammer
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det innholdsrike Total War: Warhammer-tillegget Realm of the Wood Elves ble nylig sluppet, men Creative Assembly skal ikke gire ned av den grunn. De har nemlig mer på...

0
Creative Assembly om neste Total War-spill

Creative Assembly om neste Total War-spill
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Da Gamereactors utsendte journalist nylig fikk sjansen til å snakke med Total War-seriens art director, Kevin McDowell, sørget han for å spørre om hvilken tidsperiode de...



Loading next content