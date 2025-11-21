Total War: Warhammer og Warhammer II-eiere får Immortal Empires gratis neste måned

HQ

Total War og Creative Assembly gir bort en stor gave til fansen i begynnelsen av neste måned, da Total War: Warhammer og Warhammer II-eiere får tilgang til Immortal Empires-kampanjen fra Warhammer III, i tillegg til Lost God-prologen.

Som forklart i et innlegg på Steam, trenger du ikke å gjøre noe for å se denne gaven i biblioteket ditt, og eiere av de tidligere spillene på PC vil bare ha Total War: Warhammer III lagt til i bibliotekene sine fra 4. desember. Immortal Empires er i utgangspunktet den viktigste måten mange mennesker spiller Total War: Warhammer III på, da det gir spillerne tilgang til hele kartet, der de kan kjempe mot alle fraksjoner som er introdusert så langt, samt bygge feiende imperier.

Hvis du eier Total War: Warhammer III, kommer ingenting til å endre seg for deg. Hvis du ikke gjør det, er kampanjen og prologen alt du får tilgang til. Du får ikke grunnspillets innledende kampanje Realm of Chaos, og du vil heller ikke kunne spille med de legendariske lordene som følger med Warhammer III, med mindre du betaler for en oppgraderingspakke. Uansett hvilken versjon av spillet du eier, kan du imidlertid kjøpe DLC for Immortal Empires for å legge til flere kampanjer.