Toto Wolff innrømmer at de kanskje må «justere strategien» slik at Antonelli og Russell kan samarbeide mot Hamilton

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Formel 1-mesterskapet i 2026 har vært dominert av Mercedes, med Andrea Kimi Antonelli som har vunnet fem løp på rad og George Russell like bak. Men nylig vant en gjenoppstått Lewis Hamilton endelig sitt første Grand Prix siden 2024 og sitt første med Ferrari, samtidig som Antonelli trakk seg fra løpet. Dette gjør Hamilton til en seriøs F1-utfordrer og en trussel mot Antonelli.

Den italienske tenåringen leder fortsatt med 41 poeng foran Hamilton, men Hamilton har allerede gått forbi Russell og ligger ni poeng foran. Og begge Mercedes-førerne har tidligere vært involvert i dueller som har kommet førere fra rivaliserende lag til gode.

I denne situasjonen sa Mercedes-teamleder Toto Wolff at de kanskje må «justere kursen» slik at de står samlet mot Hamilton. «Det er nå en tredjepart som blander seg inn i mesterskapskampen, både konstruktør og fører. Og i den forbindelse vil vi diskutere internt med de to førerne hvordan vi ønsker å håndtere en situasjon der vi risikerer å holde hverandre tilbake», sa Wolff via Sky Sports. «Jeg tror ikke det kommer til å bli et problem. Det er bare at vi kanskje må justere kursen.»

Wolff sa at Mercedes gjerne lar dem konkurrere fritt «så lenge det er respekt» uten for mange regler, men at de må se på hvordan de skal håndtere en situasjon der begge førerne kjemper om seieren og samtidig risikerer at begge går glipp av seieren, «alltid fullstendig åpent og i teamets beste interesse».