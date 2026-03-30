Tottenham Hotspur og Igor Tudor går hver til sitt etter syv kamper og fem nederlag

Tottenham Hotspur benyttet landslagspausen til å annonsere at Igor Tudor går av som midlertidig trener, bare halvannen måned etter at den tidligere Juventus-manageren ble ansatt i Premier League-klubben som erstatter for Thomas Frank. Tudor fikk bare sju kamper, inkludert fem nederlag.

Tudors eneste seier som Tottenham-manager var i Champions League mot Atlético de Madrid, men det spilte ingen rolle ettersom de likevel tapte sammenlagt og ble slått ut i returoppgjøret i åttedelsfinalen. Tottenham ligger rett utenfor nedrykkssonen, på 17. plass, kun ett poeng foran West Ham.

"Vi takker Igor, Tomislav og Riccardo for innsatsen de har lagt ned de siste seks ukene, hvor de har jobbet utrettelig. Vi anerkjenner også sorgen Igor nylig har hatt, og sender vår støtte til ham og hans familie i denne vanskelige tiden." Ifølge BBC hadde klubben bestemt seg for å sparke manageren etter 3-0-tapet for Nottingham Forest søndag 22. mars, men ønsket å gi Tudor tid til å sørge over sin fars død.

De første ryktene peker på Roberto de Zerbi som ny permanent hovedtrener. Mauricio Pochettino ville vært det ideelle valget med tanke på hans fortid i klubben, men for øyeblikket er han forpliktet til USAs fotballandslag foran VM.