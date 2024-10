Tour de France Femmes for kvinner vokser i 2025: lengre, hardere og med en spektakulær finale

HQ

Tour de France Femmes 2025 ble annonsert samtidig med herrenes Tour, og utvides fra åtte til ni dager, samtidig som vanskelighetsgraden økes betraktelig. Fra 26. juli til 3. august vil Tour de France Femmes krysse landet i en diagonal linje på over 1100 kilometer.

Marion Rousse, rittdirektør, har sagt at det verdensomspennende nivået på kvinnesykling virkelig har vokst, og det gjør det mulig for dem å legge til flere stigninger og fjelletapper. To flate etapper, tre kuperte, to middels kuperte og en spektakulær finale i Alpene.

Team Visma beskriver finalehelgen som "grusom", som vil finne sted i Col de la Madelaine, et fjell i Alpene som ofte er med i Tour de France for menn (inkludert neste års Tour de France), i tillegg til Col de Joux Plane.

Ni etapper, én mer enn i fjor, men ingen tempoetapper. Fjorårsvinner Katarzyna Niewiadoma vant touren med bare 4 sekunder foran Demi Vollering, som vant i 2023, så det blir en eksepsjonell ramme for en omkamp.

Tour de France for kvinner blir stadig lengre, stadig mer spektakulært og får stadig flere tilskuere. 2025 blir bare den fjerde utgaven, men den får mer oppslutning enn noensinne etter noen mislykkede forsøk på å få til en Grand Tour som kan sammenlignes med den mannlige, som Grande Boucle Fémenine.