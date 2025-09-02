Tour of Britain 2025: ryttere, etapper, datoer og hvordan du kan se det live i Europa

HQ

Tour of Britain, det største sykkelrittet i Storbritannia, starter i dag og går over seks etapper, mellom 2. og 7. september, i England og Wales. Rittet har aner helt tilbake til 1940-tallet, men i sin nåværende form startet det i 2004, først som en del av UCI Europe Tour, og siden 2021 har det vært en del av UCI ProSeries, den nest største landeveissyklingstouren for menn, kun slått av UCI World Tour (det sammenfaller med den lengre Vuelta a España).

Rittet har tiltrukket seg noen av de største internasjonale talentene, blant dem Remco Evenepoel, i et av sine siste ritt med Soudal Quick-Step, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), Oscar Onley (Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) eller Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Det vil være 19 lag totalt, inkludert ni fra WorldTouren, som UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike og Ineos Grenadiers.

Rittet starter tirsdag, med den første av to etapper i Suffolk. Deretter beveger rittet seg til det sentrale England og avsluttes i Cardiff i Wales. Dette er de seks etappene i Tour of Britain :



2. september: Woodbridge til Southwold (161,4 km)

3. september: Stowmarket til Stowmarket (169,3 km)

4. september: Milton Keynes til Ampthill (122,8 km)

5. september: Atherstone til Burton Dassett Hills Country Park (186,9 km)

6. september: Pontypool til The Tumble (133,5 km)

7. september: Newport til Cardiff (112,5 km)



Hvordan se Tour of Britain

I Storbritannia kan fansen se rittet på ITV4 og ITVX, med direktesendinger. TNT Sports vil også tilby live-dekning.

Utenfor Storbritannia vil rittet være tilgjengelig for abonnenter på HBO Max uten ekstra kostnad.