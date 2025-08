Remco Evenepoel forlater Soudal Quick-Step og går til Red Bull-Bora-hansgrohe

HQ

Etter flere uker med spekulasjoner, har Remco Evenepoel bekreftet at han forlater laget sitt, Soudal Quick-Step, og går til Red Bull-Bora-hanshgrohe for det neste året. Den 25 år gamle belgieren, dobbel olympisk mester i 2024 (landevei og tempo), to ganger verdensmester, vinner av Vuelta a España, flere monumentvinnere (inkludert to Liège-Bastogne-Liège), fikk fansen til å bli bekymret da han nylig trakk seg fra Tour de France, hvor han likevel klarte å vinne en etappe.

Evenepoel avslutter et seks år langt opphold i Quick-Step, siden 2019, da Evenepoel ble profesjonell. Evenepoel takket nei til en forlengelse av kontrakten, som var satt til å utløpe ved utgangen av 2026, og "har bestemt seg for at det er i alles interesse å bli enige om at Remco kan flytte ved slutten av inneværende sesong 2025".

Ifølge Cycling Weekly må Evenepoel betale 5 millioner euro til Quick-Step i kompensasjon, og Red Bull vil legge til 2 millioner.

Kort tid etter at han trakk seg fra Touren, skrev Evenepoel at han presset for hardt, deltok i Touren med et brukket ribbein og fortsatt ikke var helt restituert etter den store krasjen i desember 2024. Om dagen han bestemte seg for å forlate Tour de France, sa han at det "ble et av de råeste og mest sårbare øyeblikkene i karrieren min. Jeg brøt sammen, og merkelig nok er jeg stolt av det. Det er greit å stoppe opp. Det er greit å føle seg sliten. Det er greit å være menneskelig. Noen ganger er det å ta et skritt tilbake det sterkeste du kan gjøre".