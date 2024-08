Towerborne blir laget som "et spill som folk elsker i lang tid"

HQ

Et av spillene som kommer til PC og Xbox og som vi tror kommer til å bli en stor hit, men som det ikke snakkes så mye om, er Stoics kommende Towerborne. Det beskrives ofte som en utfordrer til Castle Crashers, og tilbyr co-op for opptil fire personer i tillegg til rollespillmekanikker.

Tirsdag kveld fikk vi se en ny trailer, men via Xbox Wire har vi nå også fått massevis av bilder og mer informasjon. Blant annet forteller utøvende produsent Kristofor Mellroth fra Xbox Games Studios Publishing om et av målene med spillet, nemlig å gjøre det så morsomt at vi får lyst til å spille det lenge:

"Vi har alle det samme målet - å lage et spill som folk elsker i lang tid. Helt fra starten visste vi at vår tilnærming til Towerborne kom til å bli litt annerledes. Ved å være veldig målrettet i starten og bygge oss opp mot et større publikum, kan teamet fortsette å iterere og finpusse de mest komplekse systemene for å gjøre dem så morsomme som mulig."

Stroics medgrunnlegger, Arnie Jørgensen, forklarer også hvorfor de nå velger å fokusere på free-to-play etter tidligere å ha laget hovedsakelig enspillertitler. Det viser seg at de savnet den tette kontakten de hadde med fellesskapet mens de jobbet med flerspillerspillet Banner Saga: Factions (som også var gratis å spille):

"De hjalp oss med å bygge kampene våre og bare gjøre spillet bedre generelt, hver dag fikk vi tilbakemeldinger og gjorde oppdateringer, jeg må ha brukt tre timer om dagen bare på å snakke med fellesskapet. Vi savnet virkelig det aspektet etter å ha gått tilbake til å jobbe med et enkeltspillerspill, så vi gleder oss til å bringe det tilbake."

Stoic er også tydelige på at de ikke nødvendigvis ønsker å lage et spill du bruker all din tid på. Tanken er at du skal kunne spille noen minutter i uken eller flere timer hver dag og likevel føle at det underholder og gir deg noe. Jorgensen sier :

"Du trenger ikke å investere hundrevis av timer hver måned for å holde tritt med alle andre. Spill så mye du vil, gå bort og spill andre spill, og kom tilbake. Det er viktig å være klar over at alle spiller spill på forskjellige måter. Du kan spille i fem eller ti minutter og likevel føle at du har oppnådd noe stort, eller du kan spille i fem timer."

Du kan sjekke ut alle de nye bildene nedenfor, der vi også har inkludert Gamescom-traileren. Towerborne vil bli utgitt i 2025, men en Early Access-beta på Steam starter 10. september, og det vil også være tilgjengelig som Xbox Game Preview etter det.