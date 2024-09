Towerborne har 40 timer med innhold når det lanseres som Early Access

HQ

På tirsdag er det endelig tid for Early Access-versjonen av Towerborne, som slippes via Steam. I forkant av dette har utvikleren Stoic blitt intervjuet av podcasten Gamertag Radio, og forteller blant annet at det blir rundt 40 timer med underholdning helt fra starten av.

De understreker også at spillet kommer til Xbox Series S/X som en Game Preview-tittel tidlig i 2025, og forklarer inspirasjonskildene sine - som inkluderer klassikere som Streets of Rage og Teenage Mutant Ninja Turtles, i tillegg til Vanillawares mesterverk Dragon's Crown.

Hvis du vil vite mer om Towerborne, har vi også en ny utviklerdagbok å dele, der vi finner ut hvordan det er å spille solo i motsetning til co-op, hva slags loot som venter og mye mer. Sjekk det ut nedenfor.