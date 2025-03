Towerborne kommer endelig til Xbox neste måned

HQ

Den 10. september slapp Stoic sitt actionrollespill Towerborne via Early Access på Steam, noe som skuffet mange Xbox-spillere. Det er tross alt en Xbox Game Studios-tittel som kommer til Valves plattform før Xbox.

Utviklerne begrunnet hvorfor og sa samtidig at det selvfølgelig også vil komme til Xbox etter hvert - og nå vet vi litt mer om dette. Tirsdag kveld ble det nemlig sluppet en ny trailer for Towerborne som presenterer en stor kommende oppdatering kalt Class Mastery Update, som vil bli sluppet samtidig som Towerborne kommer til Windows PC og Xbox Series S/X (og er inkludert i Game Pass).

Vi får blant annet vite at "PC- og Xbox-spillere vil kunne feste sammen, uansett plattform (inkludert Steam) - og progresjonen deles på tvers av alle plattformer". En annen nyhet er at du vil kunne "ta en andre (eller tredje eller fjerde) kontroller og spille Towerborne sammen på en enkelt skjerm. Se på dette som et kjærlighetsbrev til følelsen av å spille lokalt co-op i klassiske brawlers fra tidligere tider!"

For de som allerede spiller, finnes det også et helt nytt klassesystem, et redesignet verdenskart, spillforbedringer og mye mer, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Så når kommer alt dette? Vel, det har premiere 29. april. Sjekk ut den nye traileren nedenfor for dette litt Castle Crashers-inspirerte eventyret.